Рябченко прогнозує зменшення активності у приватизаційній сфері у зв'язку з виборами

Активність у приватизаційній сфері трохи зменшиться з наближенням виборів.

Про це повідомив сьогодні журналістів голова Фонду державного майна України Олександр Рябченко.

"Є компанії, які я не ризикував би виставляти на продаж під час виборів", - відзначив він. "Чим важливіший об'єкт, тим більша загроза, що його не буде приватизовано", - відзначив О.Рябченко. "Ми не хочемо нічого затягувати на час виборів, і хочемо встигнути реалізувати, що ми запланували до продажу, до початку виборчої кампанії", - додав він.

При цьому він відзначив, що даний вислів не поширюється на такі підприємства, як Одеський припортовий завод.

"Одеський припортовий завод – це зовсім інший об'єкт, і по ньому немає питання, чи буде до нього зацікавленість з боку покупців чи ні", - відзначив О.Рябченко.

У цілому, за словами О.Рябченка, цього року ФДМУ планує виставити на продаж, окрім держпакетів акцій двох генеруючих компаній, а також пакетів акцій обл- і міськгазів, акції ще шести обленерго.

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