Індекс Української біржі в четвер підвищився на 0,01%, індекс ПФТС - на 0,79%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 21 червня, підвищився на 0,01% - до 971,97 пункту, повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 104,5 МЛН грн, з них на фондовому ринку - 42,5 млн грн, на терміновому ринку - 61,9 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери "Укрсоцбанку" (на 1,99%), «Авдіївського коксохіму» (на 1,52%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 21 червня підвищився на 0,79% - до 366,16 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 1 млрд 163 млн грн, з них на ОВДП довелося 1 млрд 160,7 млн грн, на акції – 2,3 млн грн.