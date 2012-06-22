Уряд поки не визначив розміри запланованих до приватизації держпакетів обленерго

Кабінет Міністрів України поки не визначився щодо розміру запланованих до приватизації до кінця цього року державних пакетів обленерго. Про це повідомив журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр Рябченко.

За його словами, в уряді сьогодні ведуться дискусії щодо того, чи залишати блокуючі пакети акцій даних обленерго в держвласності чи ні. "Зараз йде обговорення, чи залишати блокуючі пакети акцій в держвласності, або продавати цілком", - зазначив О.Рябченко, додавши: "Це дуже суттєве обговорення, воно ще не закінчилося".

За його інформацією, ФДМУ наразі звернувся до уряду за схваленням щодо продажу держпакетів "Миколаїв-" і "Хмельницькобленерго", проте "вже є зауваження про тих 25% акцій, які планувалося залишити в держвласності". За його словами, подібна ситуація склалася й щодо запланованого до приватизації держпакета "Тернопільобленерго".

За словами голови Фонду держмайна, головним ініціатором продажу цілком держпакетів на приватизаційних конкурсах є Міністерство фінансів України.

О.Рябченко також зазначив, що ще три запланованих до продажу цього року обленерго - "Харків-", "Запоріжжя-" і "Волиньобленерго" поки що не передано в управління ФДМУ.

Всього до кінця року планується виставити на продаж держпакети акцій шести обленерго: "Тернопіль-", "Миколаїв-", "Хмельницьк-", "Харків-", "Запоріжжя-" і "Волиньобленерго".

Довідка УНІАН. Зараз державі належать 45,009% акцій "Хмельницькобленерго", 45% "Миколаївобленерго", 50,999% акцій "Тернопільобенерго", 75% акцій "Волиньобленерго", 60,25% акцій «Запоріжжяобленерго», 65% акцій "Харківобленерго".