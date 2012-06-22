Індекс Української біржі знизився на 1,85%, індекс ПФТС - на 0,16%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 22 червня, знизився на 1,85% - до 953,94 пункту, повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 76,7 млн грн, з них на фондовому ринку - 34 млн грн, на терміновому ринку - 42,5 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери "Авдіївського коксохіму» (на 2,68%), «Центренерго» (на 2,62%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 22 червня знизився на 0,16% - до 365,59 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 246,7 млн грн, з них на ОВДП припало 39 млн грн, на облігації підприємств – 204,5 млн грн, на акції – 2,8 млн грн.