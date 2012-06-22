НКЦПФР відновила обіг цінних паперів 15 з 32 підприємств «Київміськбуду»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) відновила обіг цінних паперів 15 з 32 підприємств холдингової компанії «Київміськбуд», чий обіг був припинений раніше комісією, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні НКЦПФР 21 червня 2012 року. Зокрема, був відновлений обіг паперів ЗАТ «Домобудівний комбінат № 4», ВАТ «Трест Київспецбуд», ВАТ «Експериментально-механічний завод «Металіст», ВАТ« Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд», ВАТ «Трест« Київміськбуд-6», ВАТ «Трест «Київміськбуд-3», ВАТ «Деревообробний комбінат № 7», ВАТ «Київпідземшляхбуд-2», ВАТ «Київелектромонтаж», ЗАТ «Тайга», ВАТ «АТП-1», ВАТ «Автотранспортне підприємство № 7», ЗАТ «Будтранс», ВАТ «Експериментально-механічний завод», ЗАТ «Київбуддеталькомплект».

Як відзначили в комісії, дані рішення були прийняті "в зв'язку з усуненням порушень, що стали підставою для призупинення обігу цінних паперів в минулому".

Нагадаємо, на засіданні регулятора 22 травня 2012 року комісія продовжила термін призупинення внесення змін до системи власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів 32 підприємств, що входять в холдинг АТ ХК «Київміськбуд» в якості запобіжного заходу у зв'язку з наявністю інформації про протиправне відчуження акцій зазначених товариств і відповідним зверненням холдингової компанії. Санкції до ряду підприємств АТ ХК «Київміськбуд» вперше були застосовані восени 2010 р.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

«Київміськбуд» в 2011 році ввів в експлуатацію 259,9 тис. кв. м житла в Україні.

Статутний капітал ХК «Київміськбуд» становить 16 млн 535 тис. грн.