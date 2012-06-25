WIG-Ukraine за минулий тиждень втратив більш ніж 3%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавського фондового ринку (WSE) WIG-Ukraine за минулий тиждень втратив 3,1% після майже 8% збільшення тижнем раніше на тлі зростання основних індикаторів польського ринку.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індикатор закрився у п'ятницю, 22 червня, на рівні 653,42 пункта при максимальних значеннях минулого тижня майже 680 пунктів.

Головні індекси WSE піднялися за минулий тиждень від 0,39% у випадку голубих фішок до 1,59% плюса індикатора середніх компаній mWIG40.

Cеред десяти компаній, що входять до українського індексу, подешевшали шість із них, а лідерами падіння стали Westa (-28,5%), Sadovaya Group (-10,4%) і Astarta (-6,6%).

До кінця минулого тижня подорожчали папери Agrotona (+5%), Milkiland (+3,4%), KSG-Agro (+0,5%) і IMC (+0,1%).

Капіталізація найбільшої української компанії на ВФБ Kernel знизилася за тиждень на 2,6%, а виробника яєць, компанії Ovostar, - на 1,7%.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня WIG-Ukraine досяг нового історичного мінімуму з моменту його запуску на початку травня минулого року - на рівні 592,37 пункта, що на близько 60 пунктів нижче за попередній мінімум.