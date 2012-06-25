НКЦПФР схвалила законопроект про викуп акцій мажоритарним акціонером у міноритаріїв

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) схвалила проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення діяльності акціонерних товариств)», що передбачає можливість викупу мажоритарним акціонером, що володіє 95% акцій, залишку цінних паперів у інших акціонерів за біржовою вартістю, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

У законопроекті також передбачається можливість проведення заочного голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

Серед нововведень документа також - врегулювання функціонування корпоративного секретаря, механізмів перетворення акціонерних товариств і вдосконалення процедури ринкової оцінки вартості цінних паперів, зокрема, що підлягають викупу в акціонерів.

Найближчим часом документ буде розміщено на офіційному сайті регулятора.