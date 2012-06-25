"Паритет-Інвест" планує до розміщення дисконтні облігації на 135 млн грн

Брокерська компанія "Паритет-Інвест" (Київ) прийняла рішення про розміщення іменних дисконтних облігацій серії "А" на 135 млн грн. Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному в загальнодоступній базі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Номінальна вартість становить 1 тис. грн за штуку.

Ціна продажу облігацій під час первинного розміщення визначається емітентом з урахуванням попиту та ринкових умовах розміщення і не може бути менше 750 грн і вище 900 грн за одну облігацію.

Розміщення планують здійснити на фондовій біржі ПФТС без залучення андерайтера.

Термін обігу облігацій - з моменту реєстрації емісії НКЦПФР і до 14 липня 2017 року.

Залучені кошти спрямують на здійснення прямих і портфельних інвестицій в підприємства різних галузей України в обмін на їх корпоративні права.

Довідка УНІАН. ТОВ "Паритет-Інвест" займається операціями в сфері нерухомості, капіталовкладеннями в цінні папери, купівлею-продажем корпоративних прав.

Засновниками ТОВ "Паритет-Інвест" є ТОВ "Компанія з управління активами "Авалон" (18,249%), "Оіл Трейдинг Сервіс" (72%).