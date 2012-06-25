Індекс Української біржі знизився на 1,18%, індекс ПФТС - на 1,68%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 25 червня, знизився на 1,18% - до 942,71 пункту, повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 60,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 31,8 млн грн, на терміновому ринку - 28,9 млн грн.

Лідерами зниження стали цінні папери "Укрнафти" (на 4,32%), "Райффайзен Банку Аваль" (на 2,32%), Єнакіївського метзаводу (на 2,18%), «Центренерго» (на 1 , 34%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 25 червня знизився на 1,68% - до 359,44 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 799 млн грн, з них на ОВДП припало 796 млн грн, на акції – 2,3 млн грн.