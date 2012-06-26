Гравцям на українському ринку акцій не варто форсувати події - експерт

Гравцям на українському ринку акцій на даний момент не варто форсувати події.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

Він вважає, що індекс UX володіє простором для зниження за інерцією, після того як ні самому індексу не вдалося подолати рівень 1000 пунктів, ні глобальним ринкам не вдалося продовжити висхідний рух. Тому гравцям варто готуватися до обережного пошуку точок для відкриття довгих позицій.

За словами П.Ілляшенка, «після ще одного сильного одноденного зниження фондових індексів США (у понеділок, 25 червня) багатьох гравців повинно цікавити питання - це початок руху вниз або його завершення». Ф'ючерси на індекс S & P 500 реалізували один із ймовірних сценаріїв - досягнення рівня 1300 пунктів. Це, в свою чергу, наближає ринок до формування фігури «перевернута голова і плечі", що в поточній ситуації виглядає скоріше як позитивний сигнал.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 25 червня, знизився на 1,18% - до 942,71 пункту, повідомили в прес-службі біржі. Загальний обсяг торгів склав 60,8 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 1,68% - до 359,44 пункту. Загальний обсяг торгів склав 799 млн грн.

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