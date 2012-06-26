Інвестори не вірять, що лідери єврозони на саміті розберуться з кризою - експерти

Інвестори не дуже сподіваються, що лідерам єврозони під час саміту 28-29 червня вдасться суттєво змінити перебіг подій боргової кризи.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За їх інформацією, торги на світових фондових ринках у понеділок, 25 червня, закрилися на песимістичній ноті. Індекси S & P 500 і Stoxx 600 знизилися на 1,5%. Іспанія офіційно звернулася за допомогою для порятунку банківського сектора, а Moody's знизило рейтинги 28 іспанських банків. Сьогодні в Німеччині та Франції опублікують індекси споживчої довіри, а в США - індекс цін на нерухомість Case-Shiller.

Аналітики відзначають, що українські акції в понеділок пішли за світовими індексами. Локальний індекс UX фіксує зниження вже протягом 3-х сесій. З індексного кошика Української біржі в понеділок зріс лише «Укрсоцбанк» (+4,9%), який відскочив після завершення викупу акцій в акціонерів, незгодних з додатковою емісією. Серед акцій, що торгуються на закордонних біржах, зростання зафіксував лише MHP (+0,6%).

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 25 червня, знизився на 1,18% - до 942,71 пункту, повідомили в прес-службі біржі. Загальний обсяг торгів склав 60,8 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 1,68% - до 359,44 пункту. Загальний обсяг торгів склав 799 млн грн.