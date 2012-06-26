Статистика зі США у понеділок мала змішаний характер – експерти

Статистика зі США у понеділок, 25 червня, мала змішаний характер.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За їхніми словами, індекс економічної активності ФРБ Чикаго знизився до -0,45 пункта з 0,11 місяцем раніше. Водночас продажі нового житла в травні зросли до 369 тис., що перевершило очікування, але підтримку фондовим індексам у понеділок це майже не надало.

Як повідомляють аналітики, біржі Європи і США завершили першу торгову сесію тижня у червоній зоні. Інвестори побоюються, що в ході саміту ЄС, призначеного на 28-29 червня, лідери країн не зроблять якихось рішучих дій для боротьбі з кризою в регіоні. Крім того, Ангела Меркель вкотре виступила проти випуску єдиних євробондів, який підтримують Франція, Іспанія та Італія.

Аналітики відзначають, що вчора Іспанія офіційно надіслала запит на фінансову допомогу для рекапіталізації банків у розмірі 100 млрд євро, що виявилося вищим за очікування. Вже після закриття фондових майданчиків стало відомо, що рейтингове агентство Moody’s знизило рейтинги 28 іспанських банків на 1-4 ступені. Крім того, негативу додала й новина про те, що Кіпр став п'ятою країною, яка офіційно звернулася до ЄС по допомогу. За декілька годин до цього рейтингове агентство Fitch оголосило про пониження довгострокового рейтингу Кіпру з «ВВВ-» до «ВВ+».

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 25 червня, знизився на 1,18% – до 942,71 пункта. Загальний обсяг торгів становив 60,8 млн. грн.

Індекс ПФТС впав на 1,68% – до 359,44 пункта. Загальний обсяг торгів становив 799 млн. грн.