Київ може залучити зовнішні запозичення для рефінансування єврооблігацій

Київська влада не виключає виходу на зовнішні ринки запозичень з метою рефінансування п'ятирічних єврооблігацій, випущених у 2007 році на 250 млн. дол., термін погашення яких закінчується в листопаді 2012 року.

Про це сказано у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На сьогодні Київ проводить розміщення внутрішніх облігацій на загальну суму 3,5 млрд грн строком на 3 роки з річною відсотковою ставкою не більш ніж 15,25%. Частину залучених коштів планується спрямувати на погашення єврооблігацій-2007.

«У Головному управлінні фінансів (КМДА - УНІАН) відзначили, що залежно від результатів розміщення на внутрішньому ринку паралельно з цим відпрацьовуються варіанти диверсифікації джерел за рахунок зовнішніх запозичень», - сказано у повідомленні.

Згідно з проспектом емісії, випускаються облігації серії В на 1,125 млрд грн, серії C - 250 млн. грн, D - 500 млн. грн, Е -750 млн. грн і F - 875 млн. грн. Термін обігу облігацій серії В - до 5 жовтня 2014 року; серії C - до 19 жовтня 2014 року, D - до 2 листопада 2014 року, Е - до 16 листопада 2014 року, F - до 4 жовтня 2015 року.

Із залучених коштів 2,4 млрд грн планується спрямувати на погашення зовнішнього кредиту столиці, взятого у 2007 році, термін погашення якого закінчується в листопаді цього року; 1,1 млрд грн – на фінансування витрат бюджету розвитку Києва, зокрема для забезпечення розвитку дорожньо-транспортної структури, будівництва об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, розвитку паливно-енергетичного комплексу, на капітальний ремонт житлового фонду тощо.

Андеррайтером випуску є «Укрексімбанк» (Київ).