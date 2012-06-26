Експерти: «бичачий» тренд на фондових ринках знову зменшує оберти

«Бичачий» тренд, який спостерігався на фондових ринках з початку червня, знову зменшує оберти.

Таку думку висловили аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому агентству УНІАН.

За їхніми словами, минулий тиждень був багатим на важливі політичні події. Загалом результати подій відповідали очікуванням і не піднесли сюрпризів. Провідні торгові майданчики світу закінчили минулий тиждень з невеликим плюсом або мінусом. Як і прогнозувалося, трьом грецьким партіям вдалося сформувати новий уряд, який підтвердив свою прихильність до європейського курсу і перебування країни у єврозоні. Протягом тижня в засобах масової інформації активно обговорювалася можливість пом'якшення вимог до політики бюджетних обмежень Греції.

Як відзначають аналітики, в середу, 20 червня, за підсумками дводенного засідання ФРС США було оголошено про збільшення обсягу операції «Твіст» до 267 млрд дол. Операція передбачає збільшення строковості паперів у портфелі американського центрального банку. Програма повинна завершитися в кінці 2012 року, а не 30 червня, як передбачалося раніше. Такий результат засідання був найбільш прогнозованим. Мало хто серйозно чекав, що ФРС зважиться зробити третій етап програми кількісного стимулювання (QE-3). Проте відмова уряду від QE-3 негативно вплинула на ринки, де в другій половині тижня почав переважати низхідний тренд, який нівелював підйом, що спостерігався у першій половині. Статистичні дані минулого тижня знову не порадували. Дані щодо ринків праці і нерухомості США виявилися нижчими за очікування аналітиків. ФРС оголосила про зниження прогнозу ВВП і безробіття у США.

Аналітики наголошують, що головною політичною подією поточного тижня стане саміт ЄС, який повинен відбутися 28-29 червня. Очікується обговорення низки пан’європейських ініціатив. Проте вже зараз є побоювання, що європейські політики будуть недостатньо рішучими для кардинальних дій заради розв'язання кризи суверенних боргів.

За словами аналітиків, вийшовши із зони перепроданості, індекс Української біржі минулого тижня продовжував формувати бічний тренд. За підсумками тижня індекс знизився на 0,2% і закрився у п'ятницю на позначці 953,9 пункта. Якщо на міжнародних фондових ринках не запанує впевнений ведмедячий тренд, український ринок на поточному тижні, скоріш за все, продовжить рух у бічному тренді.