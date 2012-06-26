Уряд минулого тижня доклав значних зусиль для продажу ОВДП - експерти

Уряд минулого тижня доклав значних зусиль для фінансування дефіциту Державного бюджету шляхом продажу ОВДП на первинних аукціонах.

Таку думку висловили аналітики "Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, після кількох тижнів перерви учасниками ринку ОВДП знову стали банки з недержавною формою власності. Вони проявили найбільший інтерес до річних доларовими облігаціями, розміщених у вівторок, 19 червня.

Аналітики зазначають, що на аукціоні в четвер, 21 червня, Мінфін запропонував новий інструмент - доларові облігації з можливістю дострокового погашення. Швидше за все, покупцями облігацій нового виду стали банки з державною формою власності. Прибутковість нового інструменту склала 4,5-4,8% річних.

За словами аналітиків, шляхом первинного розміщення ОВДП держава минулого тижня залучила 9,5 млрд грн. На поточному тижні активність на ринку первинного розміщення ОВДП буде невисокою, прогнозують у ПУМБ.