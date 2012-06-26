Мінфін скоротив виручку від продажу ОВДП в 3,3 разу

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики 26 червня Міністерству фінансів вдалося залучити до держбюджету 1,962 млрд грн (за курсом НБУ), проти 6,652 млрд грн залучених на аукціоні 21 червня, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, весь обсяг коштів було залучено в результаті розміщення ОВДП, номінованих у валюті.

Так, Мінфін розмістив валютні ОВДП з терміном обігу 1 рік на суму 230,72 млн дол. із середньозваженою прибутковістю 9,3%, задовольнивши всі 5 поданих заявок. Також була задоволена єдина заявка на купівлю дворічних валютних ОВДП на суму 14,82 млн дол. із середньозваженою прибутковістю 9,3%.

При цьому повідомляється, що попиту на гривневі облігації терміном обігу 1, 3, 5, 7 років немає.

Аналітики «ІНГ Банку Україна» прогнозували відсутність попиту на гривневі ОВДП на сьогоднішньому аукціоні через обмежену банківську ліквідність, а також небажання Мінфіну підвищувати прибутковість держпаперів.

При цьому на їхню думку, валютні ОВДП можуть зацікавити інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні з продажу ОВДП 21 червня Міністерству фінансів вдалося залучити до держбюджету рекордні 6,652 млрд грн (за курсом НБУ).

Основний обсяг коштів було залучено в результаті розміщення ОВДП, номінованих у валюті.

Раніше такий значний обсяг ОВДП Мінфіну вдалося продати на аукціоні 29 травня п.р. Тоді сума залучення становила 4,327 млрд грн. Основний обсяг залучення також забезпечив продаж ОВДП, номінованих у валюті.

Також варто зазначити, що НБУ своєю постановою №248 від 19 червня 2012 року дозволив враховувати 10% від номінальної вартості валютних ОВДП для покриття обов'язкових резервів комерційних банків, які формуються на окремому рахунку в НБУ. Згадана постанова набула чинності з 30 червня 2012 року.

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