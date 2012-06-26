Індекс Української біржі у вівторок зріс на 3,01%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 26 червня, підвищився на 3,01% - до 971,09 пункту, повідомили у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 69 млн грн, із них на фондовому ринку - 42,9 млн грн, на терміновому ринку - 26 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, що найбільш активно торгуються, стали цінні папери "Укрсоцбанку" (+9,07%), "Донбасенерго" (+4,28%), "Укрнафти" (+3,90%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 26 червня підвищився на 0,38% - до 360,80 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 828,8 млн грн, із них на облігації підприємств припало 790 млн грн, ОВДП - 26 млн грн, на акції - 12 млн грн.

Лідерами торгів серед корпоративних облігацій стали облігації Івано-Франківського м'ясокомбінату (450 млн грн) і Тростянецького м'ясокомбінату (340 млн грн).