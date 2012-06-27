Світові фондові ринки у вівторок продовжували стежити за новинами з Європи - експерти

Учасники торгів на світових фондових ринках у вівторок, 26 червня, продовжували стежити за новинами з Європи.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

На їхню думку, побоювання щодо того, що під час саміту ЄС 28-29 червня лідери країн не приймуть будь-яких рішучих дій для боротьби з кризою в регіоні, продовжують впливати на ринки. Крім того, зростання індексів стримали результати аукціонів держоблігацій Іспанії та Італії. Попит на ці папери був непоганим, але їх прибутковість знову зросла.

Як відзначають аналітики, торги на західних фондових майданчиках у вівторок проходили зі змішаною динамікою індексів. Підтримку американським біржам на початку торгів надали дані з індексу цін на житло СASE-Shiller, що розраховується для 20 найбільших міст США, який у річному обчисленні показав зниження на 1,9%. У першій половині дня інвесторів порадували дані, як показали зростання індексу споживчої довіри GfK Німеччини - він зріс з 5,7 до 5,8 пункту. Водночас, дані щодо споживчої довіри США виявилися гіршими за очікування.

За інформацією аналітиків, в середу будуть опубліковані дані по індексу споживчих цін у Німеччині. У США вийде статистика по замовленнях на товари тривалого користування, індекс ділової активності в промисловості ФРБ Чикаго, а також індекс незавершених угод із продажу будинків.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 26 червня, зріс на 3,01% - до 971,09 пункту. Загальний обсяг торгів склав 69 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,38% - до 360,80 пункту. Загальний обсяг торгів склав 828,8 млн грн, з них на облігації підприємств припало 790 млн грн.