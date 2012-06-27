Фонд держмайна готує до продажу низку вугільних підприємств

Фонд державного майна України (ФДМУ) підготує до продажу в 2012 р. ряд вугільних підприємств, повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 27 червня ц.р. Зокрема, планується підготувати до продажу цього року ВАТ "ДХК "Спецшахтобуріння", цілісні майнові комплекси "Центральна збагачувальна фабрика "Узловська", "Центральна збагачувальна фабрика "Україна", "Центральна збагачувальна фабрика "Червона Зірка", "Центральна збагачувальна фабрика "Комсомольська", "Центральна збагачувальна фабрика "Росія". ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гірники шахти ім. Засядька звернулися до Азарова - склади завалені вугіллям Україна до 2030 року збільшить видобуток вугілля до 115 млн. тонн - Енергетична стратегія



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