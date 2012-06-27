Індекс UX у вівторок виявився сильнішим за глобальні ринки - експерт

Індекс UX у вівторок, 26 червня, виявився сильнішим за глобальні ринки і дещо несподівано зріс відразу на 3%.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

За його словами, «зростання фондових індексів США у вівторок було скромнішим, проте до сьогоднішнього ранку ринки зберегли помірно позитивний настрій. Це може привести до продовження зростання українського ринку акцій, але також слід пам'ятати про два обмежувальні моменти».

По-перше, відзначив аналітик, індексу UX буде складно подолати опір на рівні 1000 пунктів без значної підтримки зовнішніх майданчиків. По-друге, перед тривалими вихідними багато інвесторів можуть захотіти скоротити розмір позицій, що загалом є цілком раціональною дією в умовах публікації важливих даних на початку наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 26 червня, зріс на 3,01% – до 971,09 пункта. Загальний обсяг торгів становив 69 млн. грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,38% – до 360,80 пункта. Загальний обсяг торгів становив 828,8 млн. грн, з них на облігації підприємств припадало 790 млн. грн.

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