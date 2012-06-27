Україна в липні випустить єврооблігації для рефінансування частини боргу, заявляють у ВТБ

Україна в липні випустить єврооблігації в рамках рефінансування частини боргу російського «Внешторгбанка» (ВТБ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні за результатами засідання Міжурядового комітету з економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії заявив голова правління ВТБ Андрій Костін.

«У червні український уряд виплатив половину боргу в розмірі 1 млрд дол. Другу частину ми плануємо в липні оформити в єврооблігації, випустити їх на ринок за ринковим котируванням», - сказав голова правління ВТБ.

«Це будуть такі ж євробонди, які Україна вже випускала. Термін близько 2-3 років, природно, зараз ставку поки визначати рано», - додав А.Костін.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України здійснило платіж на суму 1 млрд доларів за кредитом «Внешторгбанка» Росії.

Згідно з угодою, підписаною 31 травня, Україна повинна погасити половину кредиту ВТБ на загальну суму 2 млрд дол., другу половину пролонговано до 2014 року.

23 травня міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко заявив, що Кабмін вирішив випустити ОВДП на 1 мільярд доларів для погашення кредиту ВТБ.

Довідка УНІАН. Україна отримала від російського «Внешторгбанка» кредит на 6 місяців у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит подовжувався тричі на термін 6 місяців.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у листопаді 2011 року заявляв, що починається процес переоформлення кредиту ВТБ у довгостроковий кредит під облігації українського уряду.

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