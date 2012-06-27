Індекс Української біржі у п'ятницю знизився на 0,42%, ПФТС - зріс на 0,42%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 27 червня, знизився на 0,42% - до 967,00 пункту, повідомили у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 88,5 млн грн, із них на фондовому ринку - 57,7 млн грн, на терміновому ринку - 30,8 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, що торгуються найбільш активно, стали цінні папери "Мотор Січі" (на 4,72%), Авдіївського коксохіму (на 2,01%), "Центренерго" (на 0,17%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 27 червня підвищився на 0,42% - до 362,31 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 509,5 млн грн.