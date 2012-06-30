Уряд затвердив порядок приватизації підприємств за єдиними правилами

Уряд на засіданні 27 червня вніс зміни до постанови Кабінету міністрів від 11 вересня 1996 року № 1099 «Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств, заснованих на змішаній формі власності, в акціонерні товариства», що дасть змогу здійснювати приватизацію за єдиними правилами.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Прийняття акта сприятиме вдосконаленню загального порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств, підприємств створених на орендованому майні та заснованих на базі майна різних форм власності, в акціонерні товариства.

Крім того, даний документ врегульовує розбіжності між законодавчими актами України, питання взаємодії державних органів приватизації з акціонерним товариством, державним реєстратором та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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