Рішення єврочиновників правильне, проте очікуване – експерт

Рішення єврочиновників не перекладати боргове навантаження на уряди є хоча й правильним, але очікуваним ще кілька тижнів тому.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис Бєлов.

Тому, вважає він, «справжня реакція ринку акцій стосується не так суті самого рішення, як того, що політики нарешті домовилися». В ході українських вихідних індекс S&P 500 зріс більш ніж на 2% завдяки позитивній реакції ринку на рішення, досягнуті в ході саміту європейських лідерів.

Водночас, за словами Д.Бєлова, поточний тиждень починається радше з обережних дій гравців з огляду на майбутні публікації важливих економічних даних. «Слід враховувати, що економічні дані з Китаю говорять про те, що протягом місяця дива не станеться і економіка не перестала сповільнюватися», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, лідери країн – членів єврозони 29 червня погодилися надати можливість використання фондів допомоги для прямої підтримки банків і викупу цінних паперів тих країн – членів зони, які здійснюють необхідні реформи, проте продовжують відчувати тиск ринків і не можуть дістати доступ до дешевих позик.

Крім того, лідери країн – членів ЄС 28 червня погодили пакт зростання і зайнятості вартістю 120 млрд євро.