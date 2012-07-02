Експерти: індекс UX у другому кварталі впав на 32%

Індекс UX у другому кварталі 2012 року впав на 32% відносно першого кварталу.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За їхньою інформацією, це другий найгірший квартальний показник, починаючи з другого кварталу 2010 року. При цьому в річному вимірюванні індекс UX просів на 58%. Згідно з повідомленням «Блумберг», серед ста фондових індексів світу за динамікою за останні 12 місяців гірше за Україну знаходиться лише Кіпр (-82%).

Як відзначають аналітики, UX знизився в середу, 27 червня, на 0,4%. Водночас варшавський WIG-Ukraine зафіксував сильне зростання у п'ятницю, 29 червня, на 2,6%. Торги на Українській біржі в середу проходили в режимі підвищеної волатильності: індекс UX перетинав рівень попереднього закриття кілька разів. Напередодні саміту єврозони місцеві учасники торгів не бажали залишати позиції відкритими і вважали за краще зафіксувати прибуток.

За словами аналітиків, провідні світові фондові індекси S&P 500 і Stoxx 600 зросли у п'ятницю, 29 червня, на 2,6%. Світові фінансові ринки різко відскочили у п'ятницю на рішенні лідерів єврозони рекапіталізувати банківський сектор Іспанії на 100 млрд євро і дозволити фонду фінансової стабільності викуповувати італійські держпапери з ринку. Лідери також вирішили створити єдиний банківський регулятор, який стежитиме за всією банківською системою єврозони.

Як відзначають аналітики, таке рішення викликало зростання євро у п'ятницю на 1,7%, а прибутковість держпаперів Іспанії та Італії знизилася на 62 і 40 базисних пунктів відповідно. Проте сьогодні євро вже відкотилося на очікуваннях вірогідного зниження відсоткової ставки ЄЦБ на засіданні 5 липня.