Індекс Української біржі зріс на 7,05%, індекс ПФТС - на 0,87%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 2 липня, зріс на 7,05% - до 1035,13 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 116,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 74,5 млн грн, на терміновому ринку - 42 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери Авдіївського коксохіму (зросли на 17,5%), "Мотор Січ" (на 9,60%), «Центренерго» (на 7,31%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 2 липня зріс на 0,87% - до 365,47 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 152 млн грн, з них на ОВДП припало 147,8 млн грн, на акції – 4,4 млн грн.