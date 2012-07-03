Мінфін не розраховує на ринковий попит на ОВДП у липні - експерт

З урахуванням запропонованих на сьогоднішньому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) держпаперів, Міністерство фінансів України не розраховує на ринковий попит, вважає фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

Він нагадав, що сьогодні, 3 липня, Мінфін проведе черговий аукціон із розміщення ОВДП, на якому запропонує стандартні облігації з терміном обігу 2, 5 і 7 років.

«Поки Мінфін пропонує до продажу всього три серії паперів. При цьому уряд, судячи з усього, в принципі не розраховує на ринковий попит в липні і не планує розміщувати річні облігації протягом найближчого місяця», - говорить С.Фурса.

При цьому експерт зазначає, що якщо Мінфін не запропонує інвесторам валютні ОВДП, то, швидше за все, сьогоднішній аукціон буде проігноровано ринком.

«Таким чином, якщо Мінфін в останній момент не додасть ряд доларових випусків, аукціон буде проігноровано ринковими покупцями й обмежиться співпрацею уряду і державних банків», - вважає С.Фурса.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у липні планує провести тільки один аукціон з пропозицією валютних ОВДП.

Згідно з графіком розміщень ОВДП на липень, аукціони з продажу держпаперів планується провести 3, 10, 17, 24 і 31 липня.

На даних аукціонах Мінфін запропонує гривневі ОВДП з терміном обігу 2, 5 і 7 років. При цьому на аукціоні 17 липня інвесторам додатково будуть запропоновані трирічні валютні ОВДП.

Довідка УНІАН. За даними Національного банку України, в результаті продажу ОВДП на первинних аукціонах, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, у державний бюджет України за січень-травень 2012 року надійшло 17,3 млрд грн, 1,2 млрд дол і 276,3 млн євро.