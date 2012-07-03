Експерти прогнозують, що ралі на фондових ринках цього тижня продовжиться

Ралі на фондових ринках, швидше за все, цього тижня продовжиться.

Такий прогноз висловили аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому УНІАН.

Їхня думка базується на сподіваннях інвесторів, що стимулюючі заходи вживе і Європейським центробанком, який повинен знизити ставку рефінансування з 1% до 0,75%, тобто до історичного мінімуму.

За словами аналітиків, рух світових фондових ринків минулого тижня визначався подіями, супутніми саміту ЄС в Брюсселі. Настрої в перші чотири дні тижня були неоднозначними. Посилювалися побоювання з приводу того, що саміт не ознаменується рішеннями, які зможуть започаткувати інтеграцію банківської та бюджетної систем країн єврозони. До того ж канцлер Німеччини Ангела Меркель ще раз підтвердила своє неприйняття ідеї випуску єдиних європейських облігацій.

Як підкреслюють аналітики, в п'ятницю, 29 червня, на ринках почалося ралі, оскільки прогрес, досягнутий політиками за результатом саміту, перевершив очікування. Зокрема, було прийнято рішення про виділення пакета в розмірі 120 млрд євро для прямої рекапіталізації проблемних банків.

На думку аналітиків, великих розчарувань з приводу статистики минулого тижня не було. Основні статистичні показники єврозони і США відповідали очікуванням. Проте така ситуація не є індикатором поліпшення економічної ситуації, а скоріше є результатом більш консервативних прогнозів.

Аналітики відзначають, що стрімке зростання минулого тижня продемонстрував і російський фондовий ринок: індекс РТС збільшився на 5,4%. Крім позитивного зовнішнього тла росту сприяло підвищення рейтингу Росії агентством S&P. Підставами для поліпшення прогнозів є поточний профіцит бюджету країни, хороший стан зовнішнього боргу.

Аналітики також вважають, що внаслідок короткого торговельного тижня ринок українських акцій не встиг випробувати п'ятничної ейфорії, що панувала на міжнародних ринках. За перші три дні минулого тижня індекс Української біржі збільшився на 1,4% і закрився в середу на позначці 967 пунктів.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 2 липня, виріс на 7,05% - до 1035,13 пункту. Загальний обсяг торгів склав 116,8 млн грн.

Індекс ПФТС зріс на 0,87% - до 365,47 пункту. Загальний обсяг торгів склав 152 млн грн.