НКЦПФР знайшла порушення в діяльності всіх трьох перевірених саморегулюючих організацій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) знайшла порушення в діяльності всіх трьох перевірених нею саморегулюючих організацій (СРО), які об'єднують професійних учасників фондового ринку - Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ), «Української асоціації інвестиційного бізнесу» (УАІБ) і «Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв» (ПАРД), повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

«За результатами перевірки виявили порушення в діяльності всіх трьох СРО», - відзначили в комісії.

Водночас, як зазначили в НКЦПФР, левова частка порушень стосується невідповідності окремих положень внутрішніх документів саморегулюючих організацій чинному законодавству. «Сподіваюся, що ті зауваження, які ми маємо до роботи СРО, будуть виправлені в робочому порядку», - зазначив член НКЦПФР, який курирує напрямок контрольно-ревізійної діяльності регулятора Євген Воропаєв.

Нагадаємо, перевірка УАІБ та АУФТ почалася в березні поточного року, а ПАРД - в листопаді 2011 р.