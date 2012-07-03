МХП викупив ще 1,3% своїх акцій

ПАТ «Миронівський хлібопродукт», одна з провідних агропромислових компаній в Україні, що спеціалізується на виробництві курятини та вирощуванні зернових культур, придбала 1,310 млн глобальних депозитарних розписок (GDR), які є в обігу на Лондонській фондовій біржі, що відповідає близько 1,3% всіх випущених компанією акцій.

Як зазначають у повідомленні компанії, викуп здійснено в рамках схваленої в жовтні 2011 року програми зворотного викупу.

Таким чином, з моменту дії програми загальна кількість викуплених акцій досягла 2,48 млн, що становить приблизно 2,3% від випущених акцій компанії. Відзначається, що вартість однієї звичайної акції становить 11,07 доларів.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - найбільший український виробник курятини. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра».

У 2011 році МХП збільшив чистий прибуток до 259 млн дол, що на 20% перевищило показник 2010 року. Валовий дохід компанії в 2011 році, завдяки зростанню продажів курячого м'яса, зріс до 1,229 млрд дол. з 944 млн дол. у 2010 році.

Показник EBITDA холдингу минулого року зріс до 401 млн дол. з 325 млн дол. у 2010 році, а EBITDA margin скоротилася до 33% з 34% роком раніше.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала в Лондоні в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 млн дол. У даний час на Лондонській біржі торгується 35% акцій цієї компанії.