Аграрна біржа планує цього літа розпочати торги на спотовому ринку

Аграрна біржа має намір цього літа розпочати тестові торги на спотовому ринку.

Про це повідомила прес-служба Аграрної біржі з посиланням на слова керівника Аграрної біржі Олександра Марюхнича.

«Спотовий біржовий майданчик сформується в найближчій перспективі. Уже в липні-серпні Аграрна біржа запустить тестові торги на аграрному ринку. Ми маємо всі можливості для того, щоб даний проект став успішним», - сказав О.Марюхнич.

Він також додав, що всі учасники торгів будуть мати доступ до спеціалізованого навчання практичним навичкам роботи з системою спотових торгів, і мати постійний супровід фахівців Аграрної біржі під час торгів.

«У центральному офісі Аграрної біржі працює спеціально підготовлений центр, де аграріїв ознайомлять, перш за все, з механізмами електронних біржових торгів. Крім цього, тут будуть проходити тематичні семінари, навчально-роз'яснювальні заходи», - зазначив О.Марюхнич.

Відзначимо, що зараз торгівля товарами в аграрному секторі України відбувається переважно поза біржових майданчиків.

Відзначається, що запуск спотових торгів на Аграрній біржі може повністю змінити ситуацію на ринку - в результаті повноцінного функціонування біржових механізмів аграрії отримають ряд переваг: справедливе ціноутворення, прозорі торги і надійний та ліквідний майданчик для торгівлі. Бюджет країни, в свою чергу, буде забезпечено стабільними надходженнями від експорту українського зерна, а перевагами біржової торгівлі зможуть скористатися всі учасники аграрного ринку України.