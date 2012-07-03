Акції "Севастопольенерго" виключили зі списку Української біржі

Котирувальна комісія ПАТ "Українська біржа" 2 липня прийняла рішення про виключення з біржового списку акцій ВАТ "Севастопольенерго", повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Дане рішення набуває чинності 3 липня ц.р.

Виключення цінних паперів з біржового списку було проведено відповідно до п. 18.21. правил торгівлі ПАТ "Українська біржа", у зв'язку з тим, що за останні 60 днів з даними цінними паперами не було укладено жодної угоди.

Довідка УНІАН. ВАТ «ЕК «Севастопольенерго» забезпечує електроенергією промислових і побутових споживачів, об'єкти курортної зони Севастополя та прилеглих районів.

Статутний фонд «Севастопольенерго» становить 6 млн 722,4 тис. грн.

Компанії VS Energy International N.V. належать 95,182% акцій обленерго.

«Севастопольенерго» в 2010 році збільшило чистий прибуток в 5,6 разів, у порівнянні з 2009 роком, - до 6,969 млн грн.