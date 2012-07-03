«XXI Століття» конвертує борги на 7,9 млн дол. у додемісію акцій. Торги - 9 липня

Девелоперська компанія «XXI Століття» (м. Київ) конвертує борги на загальну суму 7,9 млн дол. у 105 млн 423,464 тис. акцій додаткової емісії, йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.

Як зазначається в повідомленні, таке рішення прийняли акціонери компанії на позачергових зборах 2 липня 2012 року.

Очікується, що акції допемісії будуть допущені до торгів на біржі о 8:00 за лондонським часом 9 липня.

Загальна кількість акцій «XXI Століття» в обігу після додемісії зросте на 23,6% - до 552 млн 4,665 тис. акцій. На сьогоднішній день в обігу знаходиться 446 млн 581,201 тис. акцій.

У повідомленні наголошують, що в кінці квітня 2012 керівництво «XXI Століття» домовилося про конвертацію боргів у розмірі 7,9 млн дол. в акції додемісії. Зокрема, мова йде про борг в 3,2 млн дол. перед компанією Renaissance, 0,74 млн дол. - перед діючими і колишніми директорами девелопера, а також 4 млн дол. - перед компаніями, пов'язаними з Ovaro Holding Limited.

Ovaro Holding Limited володіє близько 60,1% статутного капіталу «XXI Століття», по близько 30,05% девелопера контролюють невиконавчий голова Ради директорів «XXI Століття» Олександр Ярославський і генеральний директор «XXI Століття» Олег Салмін.

Довідка УНІАН. Компанія «XXI Століття» - український девелопер. З грудня 2005 року акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі (залучено 139 млн дол.) У травні 2007 року компанія здійснила випуск євробондів і залучила 175 млн дол. під розвиток проектів нерухомості в Україні. Торгівля акціями компанії на Лондонській фондовій біржі була припинена через неоприлюднення аудованої фінансової звітності за 2009 рік. З 26 січня 201 року торгівля акціями девелопера відновлена.

Чистий консолідований збиток девелоперської компанії «XXI Століття» в 2011 році склав 25,316 млн дол., що в 2,1 рази менше, ніж у 2010 році.

Серед основних досягнень 2011 року компанія відзначає скорочення сумарних зобов'язань з 341 млн дол. до 90 млн дол. завдяки конвертації боргу за єврооблігаціями, реструктуризації та списанню боргу перед «УкрСиббанком». В результаті чиста вартість активів компанії зросла з 60 млн дол. до 255 млн дол.