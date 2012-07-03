Зростання індексу UX на 7% стало максимальним з жовтня 2011 року – експерти

Зростання індексу UX на 7% у понеділок, 2 липня, стало максимальним з жовтня 2011 року.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

Вони підкреслюють, що український UX вчора відіграв зростання світових ринків минулого тижня. При цьому індекс UX вперше з початку червня перевищив позначку 1000 пунктів. Лідером зростання став Авдєєвський КХЗ (+17%). Цей папір уже відскочив від мінімальних рівнів на 50%, але, як і раніше, є перепроданим.

За словами аналітиків, більшість фондових індексів Європи у понеділок зросли. Очікується, що ЄЦБ цього тижня вживе додаткових заходів підтримки економіки єврозони. Ринок акцій США вчора не продемонстрував яскраво вираженої динаміки, і напрямок руху індексів не раз змінювався протягом торгів. S&P 500 у понеділок додав 0,2%, Stoxx 600 - 1,5%.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 2 липня, зріс на 7,05% – до 1035,13 пункта. Загальний обсяг торгів становив 116,8 млн. грн.

Індекс ПФТС зріс на 0,87% – до 365,47 пункта. Загальний обсяг торгів становив 152 млн. грн.