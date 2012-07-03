Оптимісти зробили ставки. Питання лише у тривалості ралі – експерт

Ставки оптимісти зробили, і питання тепер лише у тривалості ралі на фондових ринках.

Так прокоментував УНІАН поточну ситуацію на ринках акцій аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

За його словами, «публікація слабких економічних даних у понеділок, 2 липня, зрівноважила оптимізм, що зберігся після європейського саміту в кінці попереднього тижня. Насправді дані виявилися настільки поганими, що навіть якщо припустити, що рішення євросаміту справді революційні (а вони такими не є), все одно брак розпродажів дивує».

Як вважає П.Ільяшенко, як найбільш вірогідне пояснення такої поведінки гравців можна пригадати про рекордний рівень песимізму, що переважав донедавна. Вочевидь, саме «втомленість» браком позитивних новин провокує інвесторів на рішучіші дії, зокрема на українському фондовому ринку.

На думку аналітика, підтвердження цієї тези можна знайти на багатьох ринках, у тому числі й на ринку акцій Китаю, який росте завдяки очікуванням нормалізації ситуації в секторі нерухомості. Причому це відбувається на тлі сильного уповільнення активності в ключовому промисловому секторі.