Індекс Української біржі зріс на 10,54%, індекс ПФТС - на 4,32%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 3 липня, зріс на 10,54% - до 1144,19 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 129,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 60 млн грн, на терміновому ринку - 69,4 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери Алчевського меткомбінату (зросли на 17,3%), "Азовсталі" (на 14,9%), Авдіївського коксохіму (на 13,6%), Єнакіївського метзаводу (на 13,25% ), "Укрнафти" (на 12,6%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 3 липня зріс на 4,32% - до 381,27 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 52,7 млн грн, з них на ОВДП припало 52 млн грн.