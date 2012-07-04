Футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" планує IPO в Нью-Йорку на 100 млн дол.

Один зі світових футбольний грандів англійський клуб "Манчестер Юнайтед" вибрав Нью-Йоркську фондову біржу (NYSE) як майданчик для первинного розміщення акцій, плануючи залучити близько 100 мільйонів доларів, повідомляють світові медіа.

"Манчестер Юнайтед" зупинився на NYSE, закінчивши місячні роздуми про те, де ж у підсумку екс-чемпіони англійської прем'єр-ліги вирішать провести IPO, повідомляє агентство Reuters.

Спочатку "МЮ" розглядав як майданчик для свого дебюту біржу у Гонконгу. Пізніше клуб запланував провести $ 1-мільярдний листинг у Сінгапурі в другій половині минулого року, але в підсумку пригальмував через несприятливі ринкові умови.

У вівторок "Манчестер Юнайтед", що належить американському бізнесменові Глейзеру, подав заявку в Комісію США з цінних паперів і бірж на розміщення звичайних акції класу А, розраховуючи залучити під час IPO до $ 100 мільйонів.

Американська телекомпанія CNN повідомляє, що частину коштів від первинного розміщення клуб планує спрямувати на погашення своїх боргів, які на кінець березня 2012 року оцінюється в 663 мільйонів доларів. При цьому річний дохід клубу з липня 2011 року по червень 2012 року оцінюється в 519 мільйонів доларів.

Англійський клуб "Манчестер Юнайтед" був заснований в 1878 році і на сьогоднішній день, згідно з дослідженням Kantar, налічує 659 мільйонів прихильників по всьому світу, майже половина з яких припадає на Азіатсько-Тихоокеанський регіон.