«Бурат-Агро» завершив первинне розміщення облігацій на 200 млн грн

ТОВ «Бурат-Агро», що входить до Групи компаній «Індустріальна молочна компанія» (ІМК), завершив первинне розміщення облігацій на суму 200 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії з посиланням на виконавчого директора ІМК Євгенія Осипова.

Він підкреслив, що вторинний обіг облігацій почнеться після реєстрації звіту про розміщення облігацій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

«Розміщення облігацій проводиться в рамках залучення фінансування для подальшого розвитку компанії, - заявив Є.Осипов. - У поточному році ми провели посівну кампанію на земельному банку 82,7 тис. га, що більш ніж в 2 рази перевищує показник 2011 р., при цьому збільшивши частку високомаржинальних культур (кукурудза і соняшник) до 70%. В планах ІМК до кінця 2012 року збільшити земельний банк до 120 тис. га, забезпечених відповідною інфраструктурою, сховищами і технікою».

Андеррайтерами випуску виступили ПАТ «ВТБ Банк» і ТОВ «Інвестиційний капітал Україна».

Термін обігу облігацій - до 26 червня 2014 року. Купонна ставка встановлена на рівні 14% річних.

Юридичними радниками ІМК виступили Avellum Partners (Українське право), Herbert Smith (Англійське право), Arendt & Medernach - Avocats (право Люксембургу).

Довідка УНІАН. ІМК є одним з найбільших виробників молока в Україні, а також займається вирощуванням зернових, олійних культур і картоплі.

У кінці квітня 2011 року ІМК здійснила IPO на WSE, продавши 24% акцій за 29,8 млн дол.