ВР дозволила здійснення емісії казначейських зобов‘язань у валюті

Парламент дозволив здійснювати емісію казначейських зобов‘язань України в іноземній валюті.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо казначейських зобов‘язань» проголосували 259 народних депутатів з 268 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що номінальна вартість казначейських зобов‘язань України може бути визначена у національній або іноземній валюті.

Продаж, виплата грошового доходу та погашення казначейських зобов'язань України здійснюється в національній або іноземній валюті відповідно до умов їх розміщення.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.