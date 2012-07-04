Експерти: обмежена гривнева ліквідність заважає інвестиціям банків в ОВДП

На сьогоднішній день основною перешкодою для інвестування банками в держоблігації є обмежений обсяг гривневої ліквідності, відзначають аналітики «ІНГ Банк Україна».

Крім того, вони вважають, що брак попиту на пропоновані Мінфіном гривневі держоблігації обумовлений також небажанням уряду підвищувати ставки відсікання.

Як відзначають аналітики банку, основними причинами браку надходжень на вчорашньому аукціоні є плани Мінфіну з продажу виключно середньострокових облігацій, а також брак у липні погашень раніше випущених паперів. «При цьому аукціон не тільки не приніс надходжень, але, судячи з того, що інвестори не розмістили жодної заявки, був ще й для них абсолютно непривабливим», - наголошують аналітики.

«На нашу думку, у найближчі тижні брак ринкового попиту на аукціонах визначатиметься саме цими чинниками. Проведення наступного аукціону заплановане на 10 липня. З огляду на те, що уряд планує запропонувати аналогічний набір боргових інструментів, ми не чекаємо щодо них якогось ринкового попиту», - кажуть в «ІНГ Банк Україна».

Як повідомляв УНІАН, 3 липня на аукціоні з продажу ОВДП не було попиту на урядові папери, не було подано жодної заявки.

Мінфін у липні планує провести тільки один аукціон з пропозицією валютних ОВДП.

Згідно з графіком розміщень ОВДП на липень, аукціони з продажу держпаперів планується провести 3, 10, 17, 24 і 31 липня.

На цих аукціонах Мінфін запропонує гривневі ОВДП з терміном обігу 2, 5 і 7 років. При цьому на аукціоні 17 липня інвесторам додатково будуть запропоновані трирічні валютні ОВДП.

Довідка УНІАН. У результаті продажу ОВДП на первинних аукціонах, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, до державного бюджету України за січень-травень 2012 року надійшло 17,3 млрд грн, 1,2 млрд дол. і 276,3 млн. євро.