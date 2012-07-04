ВР планує мінімізувати ризики фізичних осіб на фінансовому ринку

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мінімізації ризиків фізичних осіб на фінансовому ринку та підвищення надійності фінансових установ».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 255 народних депутатів з 268 зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом закону передбачається врегулювати відносини, пов’язані із випадками необхідності розкриття певної інформації щодо діяльності та стану учасників фондового та інвестиційного ринків, використання в регуляторних цілях рейтингових оцінок шляхом внесення відповідних змін до ряду законів України.

З цією метою у проекті закону містяться положення щодо внесення необхідних змін до Законів України: «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Змінами до законів передбачено чітке визначення випадків розкриття інформації населенню про фінансовий стан суб’єктів господарювання, які залучають кошти фізичних осіб; можливості використання кредитних рейтингів в регуляторних цілях; встановлено коло осіб, яким необхідно отримувати та оновлювати кредитний рейтинг; визначені заходи впливу та контролю за діяльністю учасників фондового та фінансового ринків при залученні коштів від фізичних осіб.

Значна увага в проекті приділена встановленню випадків та обов’язку проведення та визначення кредитного рейтингу при залученні учасниками фінансового та фондового ринків коштів від фізичних осіб з метою їх захисту.

Для забезпечення відкритості та прозорості діяльності фінансових установ та мінімізації ризиків на фінансовому ринку удосконалено інформаційну складову процесу.

Передбачено розкриття інформації щодо дійсного стану учасників фінансового ринку, у тому числі шляхом оприлюднення чинного кредитного рейтингу, та вільному дозволу до такої інформації, у тому числі шляхом встановлення обов’язку розкриття цієї інформації.