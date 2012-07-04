Український фондовий ринок взяв паузу після двох днів стрімкого зростання - експерт

Український фондовий ринок у середу, 4 липня, взяв паузу після двох днів стрімкого зростання.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

За його інформацією, «вітчизняний фондовий ринок у середу демонстрував мінливу динаміку». Якщо в першій половині дня на Українській біржі домінував висхідний рух, то після обіду індекс UX закріпився на негативній території. За підсумками торгової сесії біржовий індикатор впав на 3,21% до 1107,43 пункту.

Як вважає О.Кушнарьов, зовнішня кон'юнктура в середу не була схильна до покупок. Провідні зарубіжні індикатори торгувалися переважно в мінусі в очікуванні засідання ЄЦБ, на яке покладаються великі надії. Торговці очікують зниження ключової процентної ставки.

За словами аналітика, дані макростатистики, що публікувалися протягом дня, мали змішаний характер. Китайське статистичне відомство зафіксувало зниження індексу ділової активності в секторі послуг КНР в червні з 54,7 до 52,3 пункту - мінімуму за останні десять місяців. У той же час, композитний індекс ділової активності в єврозоні за підсумками минулого місяця зріс, за остаточними даними, до 46,4 пункту проти прогнозу 46,0 пункту.

Як зазначив О.Кушнарьов, суперечливими в середу виявилися європейські статдані з роздрібного продажу. Незважаючи на травневий ріст показника на 0,6% по відношенню до квітня, у річному вираженні обсяг продажів скоротився на 1,7% при очікуваному зниженні на 1,0%. Новини з боргового ринку не відрізнялися позитивом. Великобританія і Німеччина в середу розмістили свої облігації під більш високу прибутковість у порівнянні з попередніми аукціонами.

На думку аналітика, не додали оптимізму на вітчизняний ринок і внутрішньополітичні новини. Скандал, що вибухнув після прийняття в парламенті мовного закону, призвів до того, що про свою відставку заявили спікер Верховної Ради Володимир Литвин і віце-спікер Микола Томенко. У цьому зв'язку Президент Віктор Янукович не виключив можливості проведення дострокових парламентських виборів в Україні. Закон про мову спровокував вуличні зіткнення між опозицією і силовими органами.

О.Кушнарьов повідомив, що найбільші втрати в індексному кошику Української біржі в середу зазнали акції «Укрсоцбанку», що подешевшали на 5,54%. Гірше ринку виглядали папери "Центренерго" (-5,01%), «Донбасенерго» (-4,71%), «Азовсталі» (-4,51%), «Мотор Січі» (-3,80%). Ростом в першому ешелоні закінчили сесію акції Авдіївського КХЗ (+3,85%).

За словами аналітика, «завтра нас чекає дуже насичений подіями день: рішення за ставками Банку Англії та ЄЦБ, публікація даних щодо кількості зайнятих у США від ADP. В очікуванні кроків щодо пом'якшення монетарної політики ринки показали ралі, тому за підсумками зборів може спрацювати правило «купуй на чутках, продавай на фактах».