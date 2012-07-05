Індекс Української біржі в четвер знизився, ПФТС - підвищився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 5 липня, знизився на 1,50% - до 1090,85 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 136,7 млн грн, із них на фондовому ринку - 32,5 млн грн, на терміновому ринку - 104 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, що найбільш активно торгуються, стали цінні папери Єнакіївського метзаводу (знизилися на 4,63%), "Азовсталі" (на 3,97%), Авдіївського коксохіму (на 3,97%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 5 липня виріс на 0,80% - до 397,7 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склала 542 млн грн, із них на ОВДП припало 539,9 млн грн, на облігації підприємств - 1,5 млн грн.