Верховна Рада ухвалила Закон “Про систему депозитарного обліку цінних паперів”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 257 із 266 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в Україні, уніфікацію принципів та порядку здійснення діяльності учасниками депозитарної системи і взаємодії між ними.

Планується удосконалити діючу депозитарну систему, покращуючи та адаптуючи її до змін, що сталися в законодавстві України протягом останніх років, відповідно до тенденцій на світових фінансових ринках, приймаючи до уваги міжнародні стандарти та рекомендації депозитарного обліку цінних паперів.

Як зазначається в пояснювальній записці, закон спрямований «на забезпечення належного депозитарного обслуговування широкого кола інвесторів, у тому числі інституціональних (інститутів спільного інвестування, пенсійних фондів, страхових компаній), та покращення інвестиційного клімату в державі, що має сприяти залученню іноземних інвестицій через інструменти фондового ринку».

Закон запроваджує «чіткі та прозорі механізми здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вирішує коло корпоративних конфліктів, пов’язаних з веденням реєстру власників іменних цінних паперів»

Встановлено мінімальні вимоги до статутного капіталу Центрального депозитарію, його виключні повноваження, підстави призначення тимчасової адміністрації Центрального депозитарію, вимоги до його статуту і погодження внесення до нього змін, порядок та принципи формування органів управління Центральним депозитарієм, а також порядок прийняття ними рішень.

Законом передбачається порядок складання реєстру власників іменних цінних паперів, усувається проблема чинної редакції Закону «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» щодо можливості існування подвійного реєстру.

Також передбачено порядок та принципи взаємодії Центрального депозитарію і депозитарних установ щодо забезпечення депозитарного обслуговування обігу цінних паперів в Україні, у тому числі порядку складання та надання реєстру власників іменних цінних паперів.

Законом встановлюються механізми захисту від розкриття та розголошення інформації із системи депозитарного обліку емісійних цінних паперів та запроваджується застосування електронного документообігу та використання електронного цифрового підпису між професійними учасниками депозитарної системи України, у тому числі щодо обліку прав власності на цінні папери.

Встановлюються правові засади провадження клірингової діяльності, вимоги до клірингових установ, правил клірингу та механізмів зниження ризиків невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань, що виникли за договорами, укладеними на фондовій біржі.

В даному законі вирішуються проблемні питання функціонування депозитарної системи України: обіг цінних паперів, що належать нерезидентам; обіг цінних паперів, що належать інституційним інвесторам; порядок здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчинених на організаторах торгівлі; порядок виникнення, зміни, передачі та припинення прав за цінними паперами; строки реєстрації прав на цінні папери, порядок їхньої реалізації.

На сайті парламенту відсутній текст законопроекту до другого читання та порівняльна таблиця.