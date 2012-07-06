ДTEK збільшила належний їй пакет «ДТЕК Західенерго» до 58,77%

Кіпрська компанія DTEK Holdings Limited збільшила належний їй пакет акцій ПАТ «ДТЕК Західенерго» на 1,59% - до 58,77%.

Про це повідомляється в оголошенні «ДТЕК Західенерго», розміщеному на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з оголошенням, станом на 1 липня 2012 року DTEK Holdings Limited володіє 7 млн. 517 тис. 352 акціями ПАТ «ДТЕК Західенерго», що становить 58,77% статутного капіталу компанії. Пакет акцій збільшився. До зміни DTEK Holdings Limited володіла пакетом у розмірі 7 млн. 314 тис. 535 акцій ПАТ «ДТЕК Західенерго», що становило 57,18% статутного капіталу.

В оголошенні уточнюється, що причиною зміни розміру пакету акцій DTEK Holdings Limited стало придбання акцій емітента на вторинному ринку цінних паперів.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Західенерго» (Львів) експлуатує три теплові електростанції - Ладижинську, Добротвірську і Бурштинську. Сумарна встановлена потужність 23 енергоблоків цих станцій становить 4707,5 МВт.

70,91% акцій «ДТЕК Західенерго» контролює ДТЕК. Ще 25% залишаються у держави в особі НАК «Енергетична компанія України».

ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Ринату Ахметову.