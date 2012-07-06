Зміни до закону про цінні папери позитивно вплинуть на регулювання ринку – НКЦПФР

Ухвалений 4 липня Верховною Радою Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про цінні папери» позитивно вплине відразу на декілька напрямів регулювання фондового ринку.

Так прокоментував УНІАН ухвалення цього закону голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Дмитро Тевельов.

"Перш за все, основною метою впровадження цих нововведень є створення сприятливих умов для подальшого розвитку ринку цінних паперів і підвищення його ефективності. Зокрема, документ спрямований на вдосконалення держрегулювання в частині пруденціального нагляду за профучасниками, надання ними інформації регуляторові, поліпшення захисту прав інвесторів тощо», - відзначив він.

Крім того, за словами Д.Тевельова, документ врегулює процедуру отримання інвесторами повної і достовірної інформації про здійсненні торговцями акції за емісійними цінними паперами шляхом розміщення такої інформації в загальнодоступній базі регулятора. Також закон передбачає визначення поняття «Регульований (організаційно оформлений) фондовий ринок», який представлений фондовими біржами, що проводять регулярну торгівлю цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, а також займаються організацією централізованого укладення договорів купівлі-продажу.

За словами Д.Тевельова, одним із важливих питань, вирішення якого також передбачене документом, є вдосконалення законодавства в частині реклами на фондовому ринку. Згідно з законом, буде підвищено вимоги до рекламодавців, виробників і розповсюджувачів реклами про продукти та послуги, що надаються учасниками фондового ринку. "Це сприятиме етичнішій поведінці учасників фондового ринку щодо споживачів реклами і забезпечить захист прав споживачів", - відзначив він.

Раніше директор біржі "Перспектива" Станіслав Шишков повідомив УНІАН, що ухвалений Закон України істотно розширює повноваження НКЦПФР у сфері контролю фондового ринку. "Хотілося б сподіватися, що додаткові важелі впливу сприятимуть підвищенню рівня захисту прав інвесторів, а не просто ускладнять життя професійним учасникам ринку", - відзначив він.

За словасм С.Шишкова, останнім часом спостерігається послідовне збільшення уваги комісії до врегулювання всіх можливих аспектів функціонування ринку, підвищення вимог, посилення контролю. "З одного боку, можна розглядати це негативно, оскільки професійна діяльність на фондовому ринку сьогодні далека від надприбутковості. З іншого, очевидно, що регулювання має бути адекватним рівню розвитку ринку, який істотно видозмінився останніми роками, став більш клієнтоорієнтованим, обслуговує на порядок більшу кількість інвесторів", - відзначив С.Шишков.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 4 липня ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про цінні папери».

Цей документ містить комплексні зміни щодо регулювання ринку цінних паперів України і вносить зміни до законодавства відразу в декількох сферах. Зокрема, серед впроваджуваних змін – вдосконалення законодавства щодо діяльності професійних учасників фондового ринку, впорядкування етапів емісії цінних паперів, вирішення певних питань реклами на фондовому ринку тощо.