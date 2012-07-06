На початку 2013 року в Україні запрацює торговий майданчик Чиказької біржі – Присяжнюк

На початку 2013 року в Україні почне роботу торговий майданчик Чиказької біржі.

Про це в інтерв'ю газеті «День» розповів міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

«... у січні-лютому 2013 року в Україні почне працювати торговий майданчик Чиказької біржі. Зараз іде підготовка до її запуску», - відзначив він.

Міністр додав, що вихід на Чиказьку біржу української пшениці принесе стабільну ціну на зернові та прозорість у торгівлі зерном. «Тепер питання про недобросовісних трейдерів, які, щойно починаються жнива, стоять з мішками під комбайном і купують зерно (за ціною вдвічі нижчою за ту, яка буде за декілька місяців), відпаде. Чому? Ф'ючерсний контракт дає прогнозовану ціну на зерно майже за півроку до появи врожаю. Тобто сільгоспвиробник завчасу отримує сигнал від світового ринку про те, якою буде ціна наступного року. І цей сигнал вагомий і авторитетний, тому що базується на аналізі світової кон'юнктури ринку хліба», - пояснив М.Присяжнюк.

Крім того, міністр повідомив, що у вересні буде ухвалено закон про складські розписки. «Ф'ючерсні контракти і складські розписки дадуть можливість сільгоспвиробникові залучати кошти під майбутній урожай не тільки у банків, але й у зернотрейдерів. Чому сьогодні міжнародні зернотрейдери не проплачувають форвардні контракти в Україні? Вони бояться, що не одержать назад товар або гроші. А ф'ючерсний контракт і складська розписка — це 100% гарантії, що товар вони одержать», - відзначив міністр.

Він додав, що «якщо запрацює механізм ф'ючерсних контрактів на Чиказькій біржі і складських розписок, то фінансових дотацій не потребуватиме рослинництво».

Як повідомляв УНІАН,Чиказька біржа з 6 червня запровадила новий ф'ючерс — пшениця, FOB, Чорне море.

Розмір контракту становитиме 5 тис. бушелів (136 тонн), при цьому поставки здійснюватимуться у липні, вересні, грудні, березні й травні. Базовим активом є мукомельна пшениця, яка поставляється на умовах FOB у п'ять українських портів: Одесу, Іллічівськ, Севастополь, Південний і Миколаїв, а також у три російські і один румунський порт.

Експерти позитивно оцінюють цю новацію, відзначаючи, що це дозволить сформувати реальну ціну на українське зерно.