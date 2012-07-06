Індекс Української біржі за підсумками торгів знизився на 2,07%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 6 липня, знизився на 2,07% - до 1068,28 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 85 млн грн, з них на фондовому ринку - 28,8 млн грн, на терміновому ринку - 56,5 млн грн.

Лідерами зниження стали цінні папери "Укрнафти" (знизилися на 4,76%), "Донбасенерго" (на 4,12%), "Азовсталі" (на 3,67%).