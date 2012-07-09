Поточний тиждень буде цікавим для фондового ринку – експерти

Поточний тиждень заповідається досить цікавим для фондового ринку.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, повідомляють вони, в середу будуть опубліковані протоколи ФРС США. Також у США сьогодні стартує сезон корпоративної звітності за підсумками другого кварталу 2012 року. Традиційно першим свої фінансові результати представить алюмінієвий гігант Alcoa. Крім того, сьогодні інвестори продовжуватимуть стежити за новинами з Європи, де відбудеться зустріч Єврогрупи і виступ глави ЄЦБ Маріо Драги. Серед важливої статистики варто відзначити вихід даних щодо торгового балансу Німеччини та індекс довіри інвесторів по єврозоні.

На думку аналітиків, зовнішній фон для початку торгів на українському фондовому ринку у понеділок склався помірно негативний, чому сприяють зростання прибутковості держоблігацій Італії та Іспанії, а також слабкі дані щодо американського ринку праці, які вийшли минулої п'ятниці. Азіатські фондові ринки торгуються в червоній зоні, ф'ючерси на американські індекси також знижуються.

За словами аналітиків, український фондовий ринок у суботу, 7 липня, торгувався «у гордій самоті». Торги почалися зі зниження індексу Української біржі, проте згодом ситуація почала поліпшуватися, і за підсумками торгів було зафіксоване значне зростання. Водночас індекс ПФТС показав низхідну динаміку.

Як відзначають аналітики, згідно з результатами торгів суботи, індекс Української біржі зріс на 4,28% - до 1113,98 пункта, а індекс ПФТС впав на 0,40% - до 387,78 пункта. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами зростання стали папери «Укрнафти» (+8,24%), «Центренерго» (+6,28%), «Азовсталі» (+5,73%) та «Укрсоцбанку» (+5,32%).