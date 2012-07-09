Обсяг біржових контрактів з цінними паперами в січні-травні знизився на 25%

Обсяг біржових контрактів з цінними паперами у січні-травні п.р. знизився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 24,6 млрд грн, або на 25%, - до 73,5 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).

Якщо говорити про фінансові інструменти, то найбільший обсяг торгів у вказаний період був зафіксований з державними облігаціями України - 41,3 млрд грн, що становить 56% загального обсягу виконаних біржових контрактів на організаторах торгівлі, повідомили в НКЦПФР. Обсяг торгів з акціями становив 14 млрд грн, або 19% загального обсягу виконаних біржових контрактів на організаторах торгівлі.

Протягом січня-травня 2012 р. обсяг зареєстрованих комісією випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ становив 8,9 млрд грн, що у порівнянні з даними за цей же період 2011 р. менше на 10,3 млрд грн. Водночас обсяг зареєстрованих випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів за перші п'ять місяців 2012 року збільшився у порівнянні з аналогічним періодом 2011 р. на 6,4 млрд грн і сягнув 8,2 млрд грн.